ستطبق في يناير | اعرف بالأرقام رواتب المعلمين بعد الزيادة الجديدة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:37 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ستطبق في يناير | اعرف بالأرقام رواتب المعلمين بعد الزيادة الجديدة 

زفت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط بشرى سارة  تتعلق بـ رواتب المعلمين في مصر، بعد اتخاذ الحكومة قرارات من شأنها مضاعفة أجور المعلمين وزيادة بدلات المعلم، بداية من شهر يناير المقبل، من أجل الارتقاء بالمدرسة والذي يعد أهم عنصرا من عناصر التعليمية، فيما أشارت التوقعات بأن  راتب المعلم سيصل إلى ما يقرب من 5 آلاف جنيها لأعلى درجة وظيفية، حيث توجد 6 درجات وظيفية والتي سنعرضها لكم في الموضوع التالي براتب كل درجة.

رواتب المعلمين
أعلنت وزارة المالية أمس الأربعاء في اجتماع الحكومة الأسبوعي عن قرارات وتعليم بزيادة دخول المعلمين، نذكر منها على سبيل المثال:

- 50% زيادة في بدل المعلم ليصل إلى 180 جنيها بتكلفة تقدر بنحو 1.8 مليارات جنيه.
- 50% زيادة نسبة الحافز الشهري بقيمة 50 %، ليصل إلى 185 جنيها. 1.2 مليار جنيه
- 25% زيادة لمكافأة الامتحانات للمعلمين والإداريين، لتصل إلى 155 جنيها شهريا، بتكلفة 2.3 مليار جنيه
- أما المدراء والوكلاء  فتم إقرار حوافز جديدة جاءت على النحو التالي:
- 250 حافز إدارة مدرسية لمدير المدرسة أو شيخ المعهد
- 150 جنيها للوكيل

الرواتب وفق الدرجات
كشف عدد من المتخصصين في ميزانية التعليم أن أجور المعلمين يتم تحديثها بحسب الدرجة الوظيفية، وتتراوح ما بين ١٨٠٠ جنيها ووصل إلي ٤٢٠٠ وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- المعلم مساعد يبلغ راتبه  2125 جنيها
- معلم فصل يبلغ راتبه 2350 جنيها
- راتب المعلم الأول يبلغ 2525 جنيها
- المعلم الأول “أ” متوسط أجره الشهري 2835 جنيها
- المعلم خبير يبلغ متوسط راتبه 3639 جنيها
- أما المعلم كبير فمن المتوقع أن يبلغ متوسط راتبه 4675 جنيها

يذكر أن الزيات المتوقعة على رواتب المعلمين شهريا تتراوح ما بين 325 جنيها إلى 475 جنيها لكبير معلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

نقابة المعلمين ترحب
ولاقى قرارات زيادة أجور المعلمين ترحيبًا كبيراً من نقابة المعلمين في مصر، وكذلك اتحاد المعلمين العرب، مؤكدة أن القرارات الأخيرة تصب في مصلحة المعلم، وتقدر دوره المهم والمحوري، باعتباره عنصر رئيسي في عملية رفع مستوى وعي وإدراك الطلاب.

ستطبق في يناير | اعرف بالأرقام رواتب المعلمين بعد الزيادة الجديدة 

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وزارة التربية والتعليم رواتب المعلمين الزيادة الجديدة في رواتب المعلمين

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