في لفتة إنسانية.. محافظ قنا يرافق مريضا للمستشفى خلال جولته على المقرات الانتخابية
السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:20 م
بسام عبدالحميد
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رافق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المواطن أحمد محمد علي الذي يشتكي من آلام بالأذن إلى مستشفى قنا العام، حيث استوقف المواطن محافظ قنا خلال متابعته لسير العملية الانتخابية في عدد من اللجان واشتكى من عدم تواجد دكتور أنف وأذن وحنجرة بوحدته الصحية.
وعلى الفور قطع محافظ قنا جولته واصطحب المواطن إلى مستشفى قنا العام.
وكلف الداودي وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى قنا العام، بتوقيع الكشف على المواطن من قِبل الدكتور المختص وعمل كل الفحوصات اللازمة له، مشددا على ضرورة توفير كافة الخدمات الطبية للمواطنين، مؤكدا أن تلك الخدمات هي من أبسط حقوقهم وأحد واجبتنا التي يجب أن نؤديها لهم على الوجه الأمثل.
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