في لفتة إنسانية.. محافظ قنا يرافق مريضا للمستشفى خلال جولته على المقرات الانتخابية

رافق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المواطن أحمد محمد علي الذي يشتكي من آلام بالأذن إلى مستشفى قنا العام، حيث استوقف المواطن محافظ قنا خلال متابعته لسير العملية الانتخابية في عدد من اللجان واشتكى من عدم تواجد دكتور أنف وأذن وحنجرة بوحدته الصحية.





وعلى الفور قطع محافظ قنا جولته واصطحب المواطن إلى مستشفى قنا العام.



