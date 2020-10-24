قتلى بهجوم مسلح في أفغانستان

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:45 م
هجوم مسلح - أرشيفية
هجوم مسلح - أرشيفية
وكالات
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قتل9 مدنيين، وإصابة ضابطي شرطة بجروح، جراء التعرض لانفجار قنبلتين متعاقبتين، في مقاطعة غزنة، شرق أفغانستان.

 

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا"، عن المتحدث باسم شرطة المقاطعة، أحمد خان، قوله إن "الانفجار الأول وقع بعد مرور حافلة كانت تقل مجموعة من المدنيين على جهاز تفجير محلي الصنع، في منطقة كوتال اي راوزه، وهي منطقة في ضواحي عاصمة مقاطعة غزنة، عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي".

 

وأضاف أحمد خان، أن "الانفجار الثاني جاء بعد دقائق، ليتسبب في تفجير مركبة مدرعة تابعة للشرطة ما أسفر عن إصابة اثنين من ضباط الشرطة".

 

وأوضح أحمد خان أن الانفجارات وقعت على طريق رئيسى يربط  العاصمة كابل، بالمقاطعات الجنوبية والغربية.

 

وتبين وجود ثلاث سيدات بين القتلى.

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