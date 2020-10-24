ضبط أدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً بالقاهرة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا بحوزة شخص بالقاهرة.

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق من ضبط عدد من العبوات بداخلهم كمية من الأقراص والعقاقير الدوائية بإجمالى عدد (125120 قرص دوائى) مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة، بحوزة (أحد الأشخاص) حال إستقلاله إحدى السيارات، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها بين المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اجراءات قانونيه

أخبار تهمك

مرتضى للأهلي: صدقوني كهربا "نحس" والوداد أكبر دليل

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي السابق يفاجئ حسين الشحات بعد هدفه العالمي أمام الوداد

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يكشف سر استبعاد صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 14 ساعة

القصة الكاملة.. ماذا كان يقصد "ترامب" بتفجير سد النهضة؟

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ضبط مدير صيدلية بحوزته ١٢ ألف قرص وكبسولة دوائية مجهولة المصدر بباب الشعرية

شرطة التموين تضبط 1500 قرص دوائي و3580 أنبول منتهين الصلاحية (صور)

اعترافات "صيدلي مدينة نصر": "الفحوصات على السائقين خليتني اتجه بالبرشام للطلبة"

ضبط سائق بحوزته 8000 قرص منشط مجهول المصدر بالأزبكية

قبل رأس السنة.. إحباط ترويج 42 ألف قرص مخدر بالساحل

ضبط مخزن بداخله كمية من الأدوية مجهولة المصدر بالتجمع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»