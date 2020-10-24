ضبط أدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً بالقاهرة

Advertisements

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا بحوزة شخص بالقاهرة.



فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق من ضبط عدد من العبوات بداخلهم كمية من الأقراص والعقاقير الدوائية بإجمالى عدد (125120 قرص دوائى) مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة، بحوزة (أحد الأشخاص) حال إستقلاله إحدى السيارات، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها بين المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



