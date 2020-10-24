نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:

فى مجال حماية الثروة الزراعية
الأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية: ضبط (مخزن، بدون ترخيص) يحوى (61 طن أعلاف حيوانية) بدون ترخيص

بنطاق مديرية أمن الشرقية.
الطب البيطرى: ضبط (مجزر – صيدلية، بدون ترخيص) يحويان (15،2 طن "جلد – هياكل – شيش" دجاج – 2 طن و750 لتر أدوية بيطرية) بدون ترخيص وبدون بيانات، بنطاق مديرية أمن الشرقية.

فى مجال حماية البيئة
الصحة العامة: ضبط عدد (5) مصانع "بدون ترخيص" تحوى (42 طن منتج نهائى "مواد خام وحلوى" – 17400 قطعة أوانى بلاستيكية ومعدنية منتج نهائى ) بدون بيانات ومجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، بنطاق

مديرية أمن القليوبية.
المنشآت الصناعية: ضبط عدد (7) منشأة مخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق مديرية أمن الشرقية.


فى مجال حماية الثروة السمكية
ضبط عدد (35) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الشرقية.. بالمخالفة لقانون الصيد.

فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية والرى والصرف
ضبط عدد (63) قضية تلوث بنهر النيل والمجارى المائية بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الشرقية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات
نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات
نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات
نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات
نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات
نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات
نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات
نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات
نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات
نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اجراءات قانونيه أبي

أخبار تهمك

مرتضى للأهلي: صدقوني كهربا "نحس" والوداد أكبر دليل

منذ حوالي 4 ساعات

القصة الكاملة.. ماذا كان يقصد "ترامب" بتفجير سد النهضة؟

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف سر استبعاد صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 10 ساعات

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ أقل من ساعة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي السابق يفاجئ حسين الشحات بعد هدفه العالمي أمام الوداد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

موضوعات متعلقة

حملات تفتيشية مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات

حملات مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات (صور)

ضبط كميات كبيرة من الزيت المتهالك داخل مصنعين في الجيزة والقليوبية

خلال 24 ساعة.. ضبط 6 قضايا تهريب بقيمة مليون جنيه

خلال 48 ساعة.. ضبط 67 طن أسمدة وأعلاف وأسماك مجهولة المصدر

إحباط ترويج 3 أطنان أرز قبل بيعها بالسوق السوداء بالهرم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»