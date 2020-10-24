نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

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قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:



فى مجال حماية الثروة الزراعية

الأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية: ضبط (مخزن، بدون ترخيص) يحوى (61 طن أعلاف حيوانية) بدون ترخيص



بنطاق مديرية أمن الشرقية.

الطب البيطرى: ضبط (مجزر – صيدلية، بدون ترخيص) يحويان (15،2 طن "جلد – هياكل – شيش" دجاج – 2 طن و750 لتر أدوية بيطرية) بدون ترخيص وبدون بيانات، بنطاق مديرية أمن الشرقية.



فى مجال حماية البيئة

الصحة العامة: ضبط عدد (5) مصانع "بدون ترخيص" تحوى (42 طن منتج نهائى "مواد خام وحلوى" – 17400 قطعة أوانى بلاستيكية ومعدنية منتج نهائى ) بدون بيانات ومجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، بنطاق



مديرية أمن القليوبية.

المنشآت الصناعية: ضبط عدد (7) منشأة مخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق مديرية أمن الشرقية.





فى مجال حماية الثروة السمكية

ضبط عدد (35) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الشرقية.. بالمخالفة لقانون الصيد.



فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية والرى والصرف

ضبط عدد (63) قضية تلوث بنهر النيل والمجارى المائية بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الشرقية.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



