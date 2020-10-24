كمامات مجانية.. كيف التزمت المنظومة الانتخابية بالنواب بالإجراءات الاحترازية؟

Advertisements



بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، توجه الهيئة الوطنية للانتخابات، بتكثيف الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن التزام المنظومة الانتخابية بالإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.



تعقيم اللجان

وجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بدءا من تعقيم اللجان صباح اليوم الأول ومع نهاية اليوم الأول وبداية اليوم الثاني.



وكذلك، تطهير كافة القاعات المخصصة للعملية الانتخابية وتطهير الأسطح المعرضة للتلامس ودورات المياه.



ارتداء الكمامة

كما فرض ارتداء الكمامة على كل أطراف المنظومة الانتخابية ومن لا يرتديها فالهيئة وفرت كمامات مجانية أمام كل اللجان لمنع انتشار فيروس كورونا.



التباعد الاجتماعي

وضمن الإجراءات الاحترازية، لا بد من توفير التباعد الاجتماعي في طابور الانتظار قبل دخول اللجان لا تقل عن 1 متر.



مسح حراري

كما يجرى عمل مسح حراري على باب اللجنة الانتخابية لاستبعاد دخول من يعاني من الحرارة المرتفعة أو أي أعراض تنفسية، وتوجيه المشتبه فيهم لأقرب منشأة طبية.



زيادة اللجان

وللوقاية من فيروس كورونا، زادت عدد اللجان الفرعية ضمانًا لخفض عدد الناخبين بمقر اللجان.



وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.



ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.



وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.



يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.



يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.



وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.



ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.



يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.