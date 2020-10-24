قطاع السجون يوافق على التماس 8 من النزلاء بزيارة ذويهم

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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وافق قطاع السجون على الإستجابة لإلتماس عدد 8 من نزلاء سجن القناطر رجال بزيارة أمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم، من نزيلات
سجن القناطر نساء، حيث تمت الزيارة وإعادتهم لمحبسهم مرةً أخرى، مع مراعاة إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا من تعقيم مكان الزيارة والإلتزام بإرتداء الكمامات ومراعاة المسافة الأمنة بينهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الإهتمام بأوجه الرعاية الإجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.

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