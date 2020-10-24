سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

طلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الحصول على رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.









وأجرى فرج عامر رئيس سموحة إتصالات مكثفة بمسئولي الأهلي من أجل معرفة إمكانية إستعارة الرباعي صالح جمعة واكرم توفيق وعمار حمدي وأحمد ياسر ريان.









وكان سموحة قد طلب سابقاً إستعارة محمد شكري الظير الأيسر الصاعد للنادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق السكندري بعد الحصول على خدمات أطهر الطاهر ظهير أيمن الهلال السوداني ومحمود البدري مدافع الإنتاج الحربي.







