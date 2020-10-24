ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضربة موجعة قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعه بفريق نادي الإسماعيلي لحساب مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ويغيب الظهير الأيمن للمارد الأبيض حازم إمام عن مباراة الدراويش لعدم إكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به على مستوى العضلة الأمامية خلال موقعة وادي دجلة ضمن مباريات الدوري.


وقال مصدر داخل الجهاز الفني للبيت الأبيض عن رفض باتشيكو التعجل في عودة حازم إمام خاصةً أن الأهم بالنسبة لهم مشاركته ضد الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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