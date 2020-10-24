فيروس كورونا يساعد ريال مدريد لإنهاء عقدته ضد برشلونة

يمهد فيروس كورونا الطريق نحو حظوظ ريال مدريد أمام برشلونة في مباراة الكلاسيكو اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أنه لأول مرة في التاريخ، يلعب برشلونة وريال مدريد دون حضور جماهير في الكلاسيكو، بسبب جائحة كورونا.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد كان دائمًا ضيفًا غير مرحب بهم في الكامب نو، حيث غالبًا ما يطلق ضد اللاعبين، صافرات استهجان قبل وأثناء المباريات، لكن هذه المرة سيكون هناك صمت.

وأشارت إلى أن ريال مدريد قد يستفيد من ميزة غياب الجماهير في الكامب نو، لا سيما وأن الملكي لم يفز في أي من رحلاته الأربع الأخيرة إلى برشلونة، ويعود آخر انتصار له في الليجا على ملعب البارسا إلى 2016.