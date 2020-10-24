تاريخ زيدان ضد برشلونة قبل الكلاسيكو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:30 م
زيدان
زيدان
وكالات
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يحل فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً في الساعة الرابعة مساء اليوم على برشلونة في مباريات الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

 

وتعد مباراة الكلاسيكو في كامب نو هي العاشرة للفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ضد برشلونة في تاريخ اللقاءات بينهما.

 

وقاد زيدان ريال مدريد في 9 مباريات ضد برشلونة في جميع المسابقات وحقق ريال مدريد 4 انتصارات بينما تعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.

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