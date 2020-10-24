أحمد بلال: موسيماني لم يغير طريقة لعب الأهلي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:59 ص
موسيماني
موسيماني
محمد جمال
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تحدث أحمد بلال، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، عن تطور وتغيير طريقة لعب النادي الأهلي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأكد "بلال" في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "موسيماني لم يغير طريقة لعب الأهلي التي كان يستخدمها فايلر ولكن تم تغيير بعض وظائف اللاعبين".

وأوضح: "موسيماني حرر اللاعبين فقط ولكن طريقة اللعب التي يستخدمها موسيماني لم تتغير عن الطريقة التي كان يستخدمها المدرب السابق السويسري رينيه فايلر".

ويذكر أن النادى الأهلى صعد للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي بثلاث أهداف مقابل هدف ضمن مباريات إياب دور نصف النهائي.

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موسيماني رياضة دوري أبطال افريقيا الدور النصف نهائي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد بلال

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