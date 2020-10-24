رويترز: إطلاق نار في في كوناكري عاصمة غينيا

أعلنت السلطات في غينيا، عن إطلاق نار في كوناكري عاصمة غينيا، بعدما أظهرت النتائج فوز الرئيس ألفا كوندي بولاية جديدة في انتخابات تعتبرها المعارضة غير دستورية.

ونقلت وكالة رويترز، عن شهود عيان: "دوي إطلاق نار سمع في حي سونفونيا في كوناكري حيث اشتبك أنصار ديالو مع قوات الأمن"، وأنه "تم إطلاق أعيرة تحذيرية وتدخلت الشرطة لإزالة الحواجز وتفريق متظاهرين".

وكانت نتائج أولية، أظهرت أن كوندي حصل تقريبا على مثل عدد أصوات أقوى منافسيه مرشح المعارضة سيلو دالين ديالو بعد فرز 37 من 38 دائرة.

وأثار قرار كوندي الترشح لولاية ثالثة احتجاجات ومواجهات متكررة خلال العام الماضي، مما أدى إلى مقتل العشرات، بينهم 17 على الأقل في اشتباكات منذ الانتخابات التي جرت يوم الأحد.