شوقي غريب: اتحاد الكرة لن يتحمل نفقات معسكر المنتخب القادم

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
محمد جمال
Advertisements
شوقي غريب: مواجهة البرازيل وديًا احتكاك قوي استعدادا للأولمبياد

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن المنتخب تعود على خوض مباريات قوية في فترات الإعداد وحدث ذلك من قبل أثناء الاستعداد لمباريات بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وقال غريب في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى عبر قناة الزمالك: " سنواجه منتخب البرازيل وديا في الفترة المقبلة وجميع لاعبيه نجوم وستكون المباراة بمثابة احتكاك قوي للاعبي المنتخب استعدادا للاولمبياد".

وأضاف أن اتحاد الكرة لا يتحمل نفقات معسكر المنتخب المقبل في السعودية والذي يتخلله خوض ودية البرازيل .

وأوضح المدير الفني أنه ضم نفس المجموعة التي تأهلت للأولمبياد بالإضافة إلى اللاعبين المصابين في فترة البطولة الأفريقية يالإضافة إلى العناصر التي برزت في الفترة الماضية.

وشدد على أن الجهاز الفني للمنتخب حرص على متابعة اللاعبين باستمرار في الدوري وبناء عليه تم ضم وجوه جديدة للمعسكر الحالي مضيفا أن قائمة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية تضم  18 لاعبا بخلاف ثلاثة لاعبين في المدرجات تحسبا لإصابة أي لاعب.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شوقي غريب رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مرتضى للأهلي: صدقوني كهربا "نحس" والوداد أكبر دليل

منذ أقل من ساعتين

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم

منذ ساعة و نصف

رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

منذ أقل من ساعة

منة شلبي تخطف الأنظار على الريد كارت في افتتاح مهرجان الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يكشف سر استبعاد صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعات

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

شاهد.. كيف تغير شكل الفنان صلاح السعدني في أول ظهور له بعد فترة غياب (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»