حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

بات حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق قريبا من تمثيل الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ومن المقرر أن يعلن الاتحاد السكندري خلال ساعات عن ضم حسام عاشور، حسب ما أكد إبراهيم حسن مدير الكرة.





وأوضح حسن في تصريحات تليفزيونية، "نتواصل مع عاشور، كونه من اللاعبين المؤثرين ويمتلك خبرات كبيرة ووجوده إضافة لأي فريق".





وشدد على أن عاشور قادر على الاستمرار في الملاعب لمدة سنتين أو ثلاثة قادمين.





وتابع، "تم التواصل معه وهناك بعض الرتوش النهائية التي يتم الاتفاق عليها قبل الاعلان عن الصفقة رسميًا خلال الساعات القادمة".





جدير بالذكر أن الأهلي رفض تجديد عقد حسام عاشور لتنتهي علاقته بالنادي بشكل رسمي، منذ عدة أشهر.











