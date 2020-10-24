حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:56 ص
حسام حسن
حسام حسن
أمل الحلفاوي
Advertisements
بات حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق قريبا من تمثيل الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد السكندري خلال ساعات عن ضم حسام عاشور، حسب ما أكد إبراهيم حسن مدير الكرة.

وأوضح حسن في تصريحات تليفزيونية، "نتواصل مع عاشور، كونه من اللاعبين المؤثرين ويمتلك خبرات كبيرة ووجوده إضافة لأي فريق".

وشدد على أن عاشور قادر على الاستمرار في الملاعب لمدة سنتين أو ثلاثة قادمين.

وتابع، "تم التواصل معه وهناك بعض الرتوش النهائية التي يتم الاتفاق عليها قبل الاعلان عن الصفقة رسميًا خلال الساعات القادمة".

جدير بالذكر أن الأهلي رفض تجديد عقد حسام عاشور لتنتهي علاقته بالنادي بشكل رسمي، منذ عدة أشهر.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة حسام عاشور حسام حسن الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. كيف تغير شكل الفنان صلاح السعدني في أول ظهور له بعد فترة غياب (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

الأهلي يكشف سر استبعاد صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعات

مرتضى للأهلي: صدقوني كهربا "نحس" والوداد أكبر دليل

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

منة شلبي تخطف الأنظار على الريد كارت في افتتاح مهرجان الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»