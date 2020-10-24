محافظ المنيا يكشف الاستعدادات لانتخابات النواب (فيديو)

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة استعدت مبكرا للانتخابات واتخذت كافة الإجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات.



وتابع خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، في تغطية خاصة على قناة صدى البلد، للمرحلة الأولى من انتخابات النواب في 14 محافظة، اليوم السبت، أنه تم الاستعداد بالإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وتوفير الكمامات أمام اللجان.



وناشد محافظ المنيا، كافة المواطنين الإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن كل التيسيرات تم اتخاذها وتوفير كراسي متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة.



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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة كل أطراف منظومة العملية الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية في محافظات المرحلة الأولى التي تضم 14 محافظة وتستمر لمدة يومين السبت والأحد، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساءا.

وأضافت خلال تصريحات صحفية، أن الهيئة قامت بتعيين موظف منسق طابور من أجل تنظيم عملية الدخول إلى اللجان والتأكد من التباعد الاجتماعي، مؤكدا على أن ارتداء الكمامة الطبية فرض على الجميع المشاركين في المنظومة الانتخابية، مع توفير كمامات مجانية أمام اللجان، حيث اتخذت الهيئة الوطنية للانتخبات كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة كل أطراف منظومة العملية الانتخابية.

وكشف أن الهيئة الوطنية للانتخابات سمحت لكل المنظمات ووسائل الإعلام المحلية والعالمية التي تقدمت بطلب للتغطية الإعلامية في كافة اللجان التي تعمل بداية من اليوم حتى غدا الأحد ولها حق المتابعة في حال وجود إعادة في الانتخابات.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أنه ممنوع إجراء أي دعاية انتخابية في محيط اللجان الانتخابية، موضحا أنه تم إعداد غرفة عمليات لمتابعة كافة الشكاوي والاستفسارت وحددت خط ساخن 19826 للرد على كافة الاستفسارات والشكاوى للعملية الانتخابية بداء من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، مؤكدا أنه لم ترد أي شكاوى بشأن وجود مال سياسي في العملية الانتخابية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد اللجان الفرعية التي تعمل اليوم 10 ألاف و240 لجنة فرعية في 14 محافظة ويشرف عليها حوالي 12 ألف قاضي أصلي واحتياطي وعدد المرشحين للمرحتلين الفردي حوالي 3963 مرشح والقوائم 1136 قائمة في المرحلتين.

ووجه المستشار لاشين إبراهيم رسالة إلى الناخبين إن اليوم هو الأول من الاستحقاق الدستوري من انتخابات مجلس النواب، وقال لكافة الناخبين إن صوتكم حق وواجب والمشاركة في الانتخابات هو ترسيخ لقواعد الديمقراطية والشرعية والمشاركة تمنح الحيوية للعملية السياسية والضمانة الأهم لنزاهة الانتخابات هي المشاركة الشعبية الواسعة فأنتم أصحاب حضارة أظهروا للعالم أجمع أن نتمائهم للمصر غير أي انتماء غير انتماء لصالح مصر وصوتكم من أجل مصر.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة لا سلطة عليها لأحد تدير الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وهي مختصة بالإدارة والإشراف على كافة الانتخابات ومن ضمنها مجلس النواب، ومن الضمانات لنزاهة الانتخابات وجود جهاز تنفيذي يرأسه مستشار وقاض على كل صندوق انتخابي.

