انتخابات النواب 2020.. انتظام فتح 692 لجنة ببني سويف

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:22 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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بدات المقرات الانتخابية في محافظة بني سويف، في التاسعة من صباح اليوم السبت، في فتح ابوابها أمام الناخبين، تمهيدا لبدء التصويت تحت إشراف قضائي.

وبدأ رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بلجنة مدرسة محمد أنور السادات في مدينة بني سويف، المستشار كريم الصفتي في استقبال الناخبين تمهيدا لبدء التصويت
ويتنافس 91 مرشحا على المقاعد الفردية الثمان المخصصة لمحافظة بني سويف في دوائرها الأربعة، حيث يبلغ العدد الإجمالي لمن لهم حق الانتخاب مليون و883 الف و354 ناخبا، موزعون على 692 لجنة فرعية على مستوي المحافظة داخل 481 مقر انتخابي.

وأنهت الأجهزة التنفيذية في محافظة بني سويف استعداداها لاستقبال انتخابات مجلس النواب، والتي تجرى اليوم السبت وغدا الأحد، من تجهيز المقار الانتخابية ومراجعة الكهرباء وتوفير المظلات والكراسي المتحركة.

وتضم بني سويف 4 دوائر انتخابية وهي الدائرة الاولى: لجنة بمقر مركز شباب بني سويف الجديدة شرق النيل، وتضم قسم شرطة بني سويف " بندر"، وقسم شرطة بني سويف الجديدة"شرق النيل" ومركز شرطة بني سويف، ومخصص لها مقعدان ويتنافس عليهما 24 مرشحا، والدائرة الثانية والتي يكون مقرها بمدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومي " الثانوية بنات وتضم مركزي ناصر والواسطى، ومخصص لها مقعدان ويتنافس عليهما 32 مرشحا، ولجنة ثالثة بمقر مركز شباب اهناسيا، ومخصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 7 مرشحين، ولجنة رابعة بمقر مركز شباب مدينة ببا وتضم مراكز ببا، سمسطا، والفشن، ومخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليه 28 مرشحا.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل وأثناء العملية الانتخابية، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت، مع تنفيذ خطة التأمين الطبي والإسعاف والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتلافى أية ملاحظات تم رصدها في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في أغسطس الماضي.

وتابع غنيم " وتم وضع خطة متابعة لحظية مع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لعمل مراجعة شاملة لأعمال الإنارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية، مع التأكيد علي سرعة إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية، بجانب المرور اليومي على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، مع توفير عدد كاف من المقاعد وكراسي متحركة بكافة المراكز الانتخابية، وذلك للتيسير على المواطنين خاصة المسنين وذوى الإعاقة لتسهيل الإدلاء بأصواتهم.

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