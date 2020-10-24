"تكنو" الصينية تستعد لإطلاق هاتف جديد بالسوق المصري

تجهز TECNO Mobileالعلامة التجارية العالمية الرائدة للهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة، لإطلاق أحدث هواتفها " 6 “TECNO Spark، والذي من المتوقع أن يتفوق على باقي الهواتف التى ُطرحت في نفس الفئة السعرية ليس فقط بما يضمه من أحدث المواصفات التى توصلت إليها تكنولوجيا صناعة الهواتف في هذه الفئة، ولكن أيضا بسعره الذي سيكون في متناول جميع العملاء؛ ليضمن تحقيق مبدأ أعلى قيمة مقابل أقل سعر.





وقد كشفت التسريبات الأولية لموصفات الهاتف الجديد لشركة تكنو موبايل " “Spark 6 ، أنه سيأتى مزوداً بنظام كاميرا فريدًا مصممًا لتحسين تجارب التصوير الفوتوغرافي والفيديو للمستخدمين، ويحتوي الهاتف أيضًا على بطارية بقدرات عالية تستطيع مواصل العمل لعدة أيام و تدعم الشحن السريع، وشاشة عرض كبيرة توفر رؤية ممتعة عند مشاهد الافلام ومقاطع الفيديو التى تعرض عليها، مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي الأفضل في فئتها، هذا بجانب معالج قوي يستطيع تشغيل الألعاب، وذاكرة توفر مساحة ضخمة لتخزين الصور والملفات، وتصميم

وقال السيد "Ye Yuan "، نائب المدير العام لشركة " TECNO" "إن هناك ترقب في جميع أنحاء العالم؛ لطرح الجيل التالي من مجموعة Spark، والتى شهدت منتجاتها منذ طرحها تحقيق نجاحات ومبيعات ساحقة في عدد من الأسواق العالمية، نظرا لمميزاتها المتقدمة والرائدة في فئتها".









وأضاف نائب المدير العام لشركة " TECNO أن الهاتف الجديد" Spark 6" التى تستعد الشركة لطرحه في عدد من الأسواق حول العالم من بينهم مصر" يتمتع بالعديد من المواصفات الغير مسبوقة في الفئة السعرية التي سينافس فيها، من أهمها الكاميرا رباعية بدقة 16 ميجابكسل المزودة بالذكاء الاصطناعي والتي يمكنها التعرف على 18 مشهدًا مختلفًا بمعدل التعرف 95%، بالإضافة إلى قدرتها العالية من خلال العديد من الخصائص على التقاط صور واضحة في الأماكن منخفضة الإضاءة، والحفاظ على دقة الصورة الملتقطة للأجسام الصغيرة أو البعيدة، كما أن الكامير توفر التقاط لقطات فيديو رائعة من خلال العديد من الخصائص المميزة والفريدة، الي تمنح العملاء الحرية الكاملة في التعديل للحصول على المظهر المثالي، مشيرًا إلى أن الهاتف الجديد سيمنح المستخدمين تجربة فريدة من خلال الجمع بين بطارية قوية وكاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي وشاشة بنسبة استحواذ كبيرة على الهاتف تمنح رؤية رائعة عند مشاهدة الافلام و تحقق أفضل تجسيم للألعاب."

وأكد " Ye Yuan "، أن تكنو حريصة على أن تواصل تعزيز تواجدها في جميع الأسواق التى تطرح منتجاتها بها، من خلال استراتيجيتها التى تسير عليها لمنح المستهلكين ما يريدون من ميزات عالية الجودة وبأسعار في متناول الجميع.

ومن المتوقع أن يتم تقديم هاتف "6 Spark " في السوق المصري يوم 15 أكتوبر 2020، خلال حفل أونلاين على الصفحة الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعى يشهد خلاله تقديم عدد من الجوائز على المتابعين، كما ستقدم الشركة العديد من عروض ترويجية للعملاء الذين يقومون بشراء الهاتف بنظام الحجز المسبق.

وسيأتى طرح هاتف "6 Spark "، بعد قيام تكنو بطرح هاتف "spark 5 pro " في شهر مايو الماضي، والذي حقق نجاحا في عدد من الأسواق العالمية من بينها السوق المصري الذي كان من أكثر الأسواق مبيعا للهاتف.



