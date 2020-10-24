مانشستر يونايتد يفاجيء تشيلسي بـ"كافاني"

أكد جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه منبهر باهتمام لاعبه الجديد إدينسون كافاني بالتدريبات مؤكداً أن اللاعب المخضرم القادم من أوروجواي جاهز لظهوره الأول مع يونايتد في مباراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام ضيفه تشيلسي اللندني في وقت لاحق من اليوم السبت.

وانضم كافاني إلى يونايتد في صفقة مجانية في وقت سابق من الشهر الجاري بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا في الموسم الماضي.

واضطر كافاني للخضوع لعزل صحي لمدة 14 يوماً لدى وصوله إلى بريطانيا.

وجراء ذلك غاب كافاني (33 عاماً) عن فوز فريقه 4-1 في الدوري الإنجليزي على نيوكاسل يونايتد وعن الفوز 2-1 على فريقه السابق في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، لكنه عمل على استعادة سابق لياقته استعداداً لمباراته الأولى منذ مارس الماضي.

وعن ذلك قال سولشاير للصحفيين الليلة الماضية: "بالطبع هو غاب عن المباريات مدة طويلة جداً وكان بحاجة للاستعداد للموسم الجديد، يتمتع بلياقة فطرية وكان يهتم بنفسه خلال الفترة الأخيرة.. الآن يؤدي مزيداً من التدريبات الفردية المصممة لمساعدته على خوض التدريبات الجماعية مع الفريق واللعب مع التشكيلة".

وأضاف المدرب النرويجي: "تميزت تدريباته بالدقة والانتظام وكذلك استعداداته، لم يشعر أنه جاهز للقاء سان جيرمان.. سننتظر لنرى مدى جاهزيته لمواجهة تشيلسي".

ويحتل يونايتد المركز 15 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بست نقاط من 4 مباريات في حين يحتل تشيلسي المركز التاسع بثماني نقاط من خمس مباريات.