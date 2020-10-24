شاهد.. عمرو أديب لـ الأهلي: "متجيبوش حسين الشحات في النهائي"

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تهنئته لنادي الأهلي بالفوز على الوداد المغربي في مباراة إياب نصف دوري أبطال أفريقيا وصعود الأهلي رسميا إلى النهائي.



وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "mbc مصر" الفضائية، مساء الجمعة، تعليقا على إمكانية لقاء الأهلي والزمالك في النهائي: "عاوزين بقى نشوف نهائي مصري.. بس اعملوا حسابكوا ماتجيبوش حسين الشحات معرفش ازاي اتصرفوا".





وأشار الإعلامي، إلى أن الهدف الذي أحرزه "الشحات" في مرمى الوداد هدف عالمي، مطالبا الجماهير بالبحث عنه ومشاهدته مرة أخرى.





هذا، وتغلب فريق الأهلي على نظيره الوداد المغربي بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق، مروان محسن، حسين الشحات، ياسر إبراهيم، بينما سجل للوداد اللاعب زهير المترجي، ليصعد المارد الأحمر لنهائي البطولة القارية للمرة 13 في تاريخه متفوقا بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين، لا سيما وأن مباراة الذهاب كانت انتهت بفوز فريق الأهلي 2-0 أيضاً.



وينتظر الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المتأهل من مباراة الزمالك والرجاء المقرر لها 1 نوفمبر المقبل.

