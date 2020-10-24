معلق مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:02 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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ينتظر عشاق كرة القدم في كل مكان، لمتابعة المواجهة الأشهر في كرة القدم، عندما يستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد، بكلاسيكو الأرض بالليجا.

ويستعد ملعب كامب نو معقل برشلونة الإسباني، لاستقبال مباراة من العيار الثقيل عندما يستضيف مباراة الفريق ضد ريال مدريد غريمه التقليدي، عصر غدٍ السبت بالدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن يتم نقل المباراة بشكل مباشر عبر beIN Sports HD3، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت القناة القطرية، عن تعيين التونسي عصام الشوالي معلقًا على أحداث المباراة الأشهر في كرة القدم، بسبب خبرته للتعليق على مثل هذه الأحداث.

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