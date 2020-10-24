جلسة في الزمالك لتمديد عقد نجم الفريق

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:03 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لتجديد عقد لاعب فريقه الأول لكرة القدم، حازم إمام، خلال الفترة الحالية.

يأتي ذلك ليستفيد الزمالك من خدمات اللاعب في مباراة الأبيض أمام الرجاء، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم الأول من شهر نوفمبر المقبل.

ولا يحق لحازم إمام المشاركة مع الزمالك في مباراة الرجاء المقبلة، وفقا للوائح، حال عدم تمديد عقده، في ظل انتهاء الموسم الحالي بشكل رسمي يوم 31 أكتوبر الجاري بنهاية مسابقة الدوري الممتاز.

واوضحت تقارير صحفية أن اللاعب ينتظر الحصول على مقدم العقد للتوقيع رسميا بعد الاتفاق بين الطرفين على كل شىء خلال الفترة الماضية.

وأوصى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض، بضورة التجديد للاعب للحاجة له، حيث لا يوجد في مركزه سوى الناشئ أحمد عيد الذي خاض مواجهة الذهاب في مركز الظهير الأيمن.

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