تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني

يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره برشلونة، عصر اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام برشلونة على أرضية ملعب كامب نو، معقل البلوجرانا.





ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد برشلونة في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.





ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو ، فاران ، راموس ، ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو ، كروس ، مودريتش ، فالفيردي.

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.



