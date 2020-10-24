الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على رحيل ثنائي الفريق السنغالي أليو بادجي والأنجولي جيرالدو دا كوستا عقب نهاية الموسم الحالي وذلك لعدم اقتناعه بمستواهما.





وطلب بيتسو موسيماني من إدارة الأهلي التعاقد مع مهاجم سوبر أجنبي عقب نهاية الموسم وذلك تزامناً مع رحيل السنغالي أليو بادجي عن صفوفه.





واستقرت إدارة الأهلي على قيد المغربي بدر بانون نجم دفاع الرجاء المغربي بدلا من جيرالدو في قائمة الفريق بعد الاقتراب من التعاقد مع بانون في صفقة لن تقل عن 3 مليون دولار.





ودخل الزامبي والتر بواليا نجم هجوم الجونة دائرة الترشيحات من أجل تدعيم هجوم الأهلي عقب نهاية الموسم.





وقامت إدارة الأهلي بتجهيز عدد من السير الذاتية لمهاجمين من أجل التعاقد مع أحدهم في الصيف الحالي لكن موسيماني طلب تأجيل الملف إلى بعد نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم السادس من نوفمبر المقبل.



