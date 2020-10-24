ميسي يفاجئ رونالدو بتصريحات جديدة

أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني عن تمنيه في شفاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي من أجل مواجهته يوم الأربعاء المقبل في المباراة التي ستقام بين الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال ميسي في تصريحات نقلتها شبكة DAZN :"من الواضح أنه أثناء تواجد رونالدو مع ريال مدريد كانت المباريات أمامهم مميزة".





وأضاف:"مواجهات كلاسيكو الأرض دائمًا خاصة لكن في وجود رونالدو على أرض الملعب اكتسبت أهمية خاصة".





وتابع:"هذا الآن جزء من الماضي ونتطلع لأجل تحديات جديدة، نأمل في تواجد رونالدو وأن يتعافى قريبًا من فيروس كورونا".





وأردف قائلاً:"المواجهة مع رونالدو كانت ومازالت مبارزة خاصة وستبقى للأبد، لقد استمرت لمواسم عديدة وليس من السهل الحفاظ على هذه المستويات لفترة طويلة".





واستطرد قائلاًً:"كانت فرقنا تطالبنا بتقديم الكثير، رونالدو كان يمثل ريال مدريد وأنا أمثل برشلونة أقوى فريقين في العالم، المنافسة على قدم المساواة لسنوات عديدة، كما أنه أمر سيبقى للأبد".





واختتم ميسي تصريحاته قائلاً:"كانت المنافسة بيني وبين رونالدو جيدة على المستوى الشخصي، أعتقد أن الناس استمتعوا بها سواء مشجعي ريال مدريد وبرشلونة أو بشكل عام بالنسبة لكل مشجعي كرة القدم، لقد شاهدوا عرضًا رائعًا، نأمل أن نمنحهم المزيد من المشاعر يوم الأربعاء".



