سيد عبد الحفيظ يكشف دور موسيماني في تأهل الأهلي للمباراة النهائية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:26 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سعادته بوصول الفريق الأول لكرة القدم إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي نصف النهائي على حساب الوداد المغربي في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5/1.

وأضاف أن الأهلي قطع خطوة رائعة نحو تحقيق هدفه الأكبر بالتتويج باللقب، مطالبًا الجميع بالتركيز وإنهاء المشوار الذي امتد لأكثر من عام وبضعة أشهر بحصد اللقب الإفريقي.

وأكد أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ولجنة التخطيط، وأعضاء مجلس الإدارة، يقدمون كامل الدعم للفريق لتحقيق هدفه الإفريقي.

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن المدير الفني بيتسو موسيماني والإشادة بدوره في تخطي عقبة الوداد، بقوله: «المدير الفني قام بالتحضير للمباراة بشكل جيد، وأعد اللاعبين فنيًّا ونفسيًّا عقب مواجهة الذهاب في المغرب الأسبوع الماضي».

وأشاد بالحكم، مؤكدًا أن فيكتور جوميز منح الجميع درسًا في تطبيق القانون عندما احتسب هدف الأهلي الأول، رغم قيام الحكم المساعد برفع الراية وقرر العودة إلى «الڤار».

وشدد على أن الجهاز الفني واللاعبين يشعرون برغبة الجمهور في حصد اللقب، والجميع يجتهد من أجل تحقيق اللقب، الذي لم يتبق عليه سوى 90 دقيقة.

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