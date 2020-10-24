حسين الشحات يكشف سرا خطيرا وراء هدفه العالمي في شباك الوداد

تحدث حسين الشحات لاعب الأهلي عقب فوز فريقه على الوداد المغربي وتأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا.





الشحات قال عقب نهاية المباراة :"أهم ما حدث اليوم هو تحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية وهذا الأمر كان تركيزنا منذ لقاء الذهاب وليس من اليوم".





وحول هدفه اليوم أوضح: "تحدثت مع أحد الشخصيات المقربة مني والتي أعرفها قبل اللقاء حول ضرورة استعادة الثقة وهو ما تحقق في كرة الهدف وترجمة الفرص التي تلوح لي".





وأشار:"أتمنى اللقب للأهلي وهذا هدفنا جميعا، موسيماني يتعامل معنا بطريقة إيجابية للغاية ويعمل بجهد كبير منذ اليوم الأول له بالقلعة الحمراء، وهذا ما ظهر في الأهداف التي سجلناها فهذا الأمر يحسب له وللاعبين".





وشدد: "لا اهتم بمن سجل الأهم لدي هو تحقيق الفوز، وأيضا التسجيل هام لي لاستعادة الثقة ولزملائي أيضا، كرة الهدف كنا متفقين عليها".









وكشف: "أهدرت الانفراد في لقاء الذهاب بسبب انشغالي في تفكيرين في آن واحد، وهو المراوغة أو التسديد لذلك كان القرار خاطئا".









واختتم حديثه :"موسيماني حافظ على طريقة اللعب حتى بعد إجراء أكثر من تغيير، تعليمات المدير الفني لم تتغير بتغير الأفراد في الشوط الثاني".



