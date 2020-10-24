أحمد زاهر لـ"واحد من الناس": مشاهد الأكشن في "زنزانة ٧" معظمها بدون دوبلير

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان أحمد زاهر  بطل فيلم "زنزانة ٧"، إن أجمل ما فى الفيلم هو روح المحبة بين الجميع والكل بيحاول يساعد من المخرج والمنتج ومرورًا بالزملاء وروحهم الرائعة. 

وأضاف زاهر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج واحد من الناس مع د. عمرو الليثي، أنا حبيت قصة بطل الفيلم وشخصية بطل العمل ومشاهد الأكشن كانت صعبة وهناك مشاهد كانت حقيقية بينى وبين نضال ومشاهد قليلة تواجد الدوبلير بها. 

وعن مشاهد ضرب منة فضالي، قال زاهر إنها أبدعت فى هذا العمل وسعيد بالتعاون معاها ووجه الشكر لها.

وتابع زاهر، أنه يقوم بتصوير مسلسل "لؤلؤ" حاليا وهناك مشاريع سينمائية وانتظر واتروى فى الاختيار ولا ابحث عن كيرة الاعمال ولكنى ابحث عن جودة العمل. 

واختتم زاهر بأنه يتوجه بخالص التهنئة لزملائه وأسرته العمل.


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