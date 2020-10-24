"الداخلية": استحداث خدمة إلكترونية لتيسير تركيب الملصق الإلكترونى

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:45 ص
وزارة الداخلية - أرشيفية
وزارة الداخلية - أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
أعلنت وزارة الداخلية مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى 21 نوفمبر 2020م.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إستحداث خدمة إلكترونية جديدة تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.. على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكترونى) وكذا إستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط. 
ويتم إستخدام الخدمة على النحو التالى:
تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر.traffic.moi.gov.eg 

إختيار خدمات المركبات.

إختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكترونى.

سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

يأتى ذلك فى إطار سعى وزارة الداخلية لإدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية تهدف لرفع السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق.

هذا وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيرًا لإجراءات تثبيت الملصق الإلكترونى فقط، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى إنتهاء المدة المحددة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الملصق الالكتروني الفجر الداخلية

أخبار تهمك

أول تعليق من حسن شاكوش على أنباء إلقاء القبض عليه

منذ أقل من ساعتين

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري لـ "أديب" على رحيل هشام عز العرب عن إدارة بنك "CIB"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يتخذ أول قرار في الأهلي بعد التأهل للنهائي

منذ ساعة و 24 دقيقة

موسيماني يطلب رحيل بادجي وضم مهاجم سوبر

منذ ساعتين

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 7 ساعات

نجمي الأهلي يقتربان من الرحيل ضمن صفقة بيكهام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يوم

متى يلجأ الزوجين للطلاق.. المفتي يوضح (فيديو)

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف سر استبعاد صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

منة شلبي تخطف الأنظار على الريد كارت في افتتاح مهرجان الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن مخالفات المرور 2019 برقم اللوحة المرورية للسيارة أونلاين عبر الإنترنت

تركيب 3 آلاف ملصق مروري إليكتروني للمركبات بالأقصر

"تطبيقه إجباري وغرامته 8 آلاف جنيه".. كل ما تود معرفته عن"الملصق الإلكتروني" للسيارات

بعد إلزام أصحاب السيارات بتركيب الملصق الإلكتروني.. تعرف على أهميته وطريقة عمله

20 أكتوبر الموعد النهائي للانتهاء من تركيبه.. أهم المعلومات عن المُلصق الإلكتروني

خبير: الملصق الالكتروني هوية رقمية للمركبة وليس نظام للتتبع (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

05:07 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»