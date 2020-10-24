"الداخلية": استحداث خدمة إلكترونية لتيسير تركيب الملصق الإلكترونى
السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:45 ص
هبة عبد الحفيظ
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أعلنت وزارة الداخلية مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى 21 نوفمبر 2020م.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إستحداث خدمة إلكترونية جديدة تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.. على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكترونى) وكذا إستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.
ويتم إستخدام الخدمة على النحو التالى:
تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر.traffic.moi.gov.eg
إختيار خدمات المركبات.
إختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكترونى.
سداد رسوم الخدمة المطلوبة.
يأتى ذلك فى إطار سعى وزارة الداخلية لإدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية تهدف لرفع السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق.
هذا وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيرًا لإجراءات تثبيت الملصق الإلكترونى فقط، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى إنتهاء المدة المحددة.
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