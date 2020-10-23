المنتخب البرازيلي يستدعي نجم ليفربول بعد تعافيه من الإصابة

قرر مدرب المنتخب البرازيلي تيتي الجمعة، ضم حارس مرمى ليفربول الانكليزي أليسون بيكر ومهاجم مانشستر سيتي الانكليزي غابريال جيزوس إلى تشكيلة السيليساو بعد تعافيهما من الإصابة وذلك استعداداً لمواجهة فنزويلا والأوروغواي منتصف الشهر المقبل ضمن التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.





وغاب أليسون وجيزوس عن المباراتين الافتتاحيتين للبرازيل في التصفيات المونديالية ضد بوليفيا والبيرو مطلع الشهر الحالي بسبب إصابة تعرضا لها مع فريقيهما.





وعاد أيضا ثنائي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور (20 عاماً) وإيدر ميليتاو (22 عاماً).





كما أعاد تيتي إلى صفوف المنتخب لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي آرثر بعد غيابه عن بداية التصفيات لأنه لم يكن جاهزًا.





واستبعد تيتي من التشكيلة الأخيرة مهاجم ريال مدريد الواعد رودريغو ولاعبي وسط ليون الفرنسي برونو غيمارايش وأتلتيكو مدريد الإسباني فيليبي وحارس مرمى أتلتيكو باراناينسي سانتوس ومهاجم هرتا برلين ماثيوس كونيا.





ولم يوجه تيتي الدعوة أيضاً إلى القائد المخضرم داني ألفيش (ساو باولو) ومدافعي فلامينغو فيليبي لويس ويوفنتوس أليكس ساندرو.





وضمت التشكيلة التي يتقدمها مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا ومدافع تشيلسي الانكليزي المخضرم تياغو سيلفا ولاعبي وسط برشلونة وريال مدريد الاسبانيين فيليبي كوتينيو وكاسيميرو، أربعة لاعبين فقط يلعبون في الأندية البرازيلية هم: المدافع غابريال مينينو، حارس مرمى بالميراس ويفرتون وقطب دفاع فلامنغو رودريغو كايو وزميله في الفريق لاعب الوسط إيفرتون ريبيرو.





وتلعب البرازيل مع ضيفتها فنزويلا في ساو باولو في 13 تشرين الثاني/نوفمبر قبل السفر إلى مونتيفيديو لمواجهة الأوروغواي بعد 5 أيام.





وهنا التشكيلة:





لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنكليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي)، ويفرتون (بالميراس).





للدفاع: دانيلو (يوفنتوس الإيطالي)، غابريال مينينو (بالميراس)، أليكس تيليس (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، رينان لودي (أتليتكو مدريد الإسباني)، تياغو سيلفا (تشيلسي الإنكليزي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) ورودريغو كايو (فلامنغو).





للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، فابينيو (ليفربول الإنكليزي)، آرثر (يوفنتوس)، دوغلاس لويز (أستون فيلا الإنكليزي)، فيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني)، إيفرتون ريبيرو (فلامنغو).



