متى يلجأ الزوجين للطلاق.. المفتي يوضح (فيديو)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:34 ص
شوقي علام
شوقي علام
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن هناك منهجية ثابتة لدى كل شيخ يعمل لدى دار الإفتاء المصرية في التعامل مع الطلاق، وهي سماع الزوج ومناقشته في جملة من التفاصيل.

وأضاف "المفتي"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن لا نلجأ إلى الطلاق أبدا إلا حال استحالة العشرة الزوجية بعد اتخاذ جملة من الإجراءات.

وتابع الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، "من يحلف يمين الطلاق بنية التهديد عليه كفارة اليمين".

من جهة أخرى، دعا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، جموعَ المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية وانتخابات مجلس النواب التي انطلقت يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري بالخارج، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بينما تبدأ انتخابات المرحلة الأولى بالداخل في 24 و25 أكتوبر الجاري.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيانه، أن واجب المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية، ومنها انتخابات مجلس النواب، نابعٌ مِن حُبِّنا لبلادِنا وانْتِمَائِنا لِهذا الوطنِ، الَّذي لم يسمح في وقتٍ مِنَ الأوقاتِ لِإرادةِ الشَّرِّ أَنْ تُوقِفَ مسيرتَه ولا أن تمليَ عليه شروطها، حتَّى في أحلك الأوقات وأقسى الظروف.

وقال المفتي: إن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية - ومنها انتخابات مجلس النواب - واجب وطني؛ حيث إن المشاركة الفعالة في ال انتخابات وإبداء الرأي الحر الَّذي تُملِيه مصلحة الوطن أيًّا ما يكون هذا الرأي واجبٌ وطنيٌّ.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن بلادنا مرت بأحداثٍ جسامٍ تراوحت بين الخطورة والأهمية، واستطاعت الأمَّةُ المصريةُ بفضل الله -عزَّ وجلَّ- ثُمَّ بفضلِ تماسك شعبها وتكاتفه بكلِّ طوائفِه مع قيادته الحكيمة؛ أنْ تجتاز مخاطر جمَّةً وأحداثًا جسامًا، وَأَنْ تُحقِّقَ بفضلِ الله تعالى وصمودِ هذا الشعب النهضة الواعدة، وانطلقت المسيرةُ المباركةُ بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو البناء والتعمير والإنتاج.

وشدد مفتي الجمهورية على أن ذلك يحتم علينا جميعًا المشاركة بفعالية في كافة الاستحقاقات الوطنية، ومنها انتخابات مجلس النواب، حتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.

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