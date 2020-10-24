محمد الباز يكشف عن زوجة ونجل هشام عبدالله (فيديو)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:35 ص
هشام عبدالله وعائلته
هشام عبدالله وعائلته
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن غادة نجيب، والتي يطلق عليها "أم الثوار"، هي سيدة ليست مصرية، ولكنها سورية وتزوجت هشام لكي تحصل على الجنسية، لافتا إلى أن اسمها غادة محمد نجيب شيخ جميل.

وأوضح" الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، اليوم الجمعة أن شخصًا يدعى خالد التميمي، كتب عبر صفحته، أن ابن هشام عبدالله الكبير، هو في الحقيقة ابنه هو.

وطالب هشام عبدالله وغادة نجيب، إجراء تحليل "DNA"، وأن يخرج بالأوراق ببساطة، وينفي كلام خالد التميمي، إن كان على حق.

كما قال إن الهارب هشام عبدالله يستخدم دعاء خليفة، عضو تمرد، ويقومون بعرض مقاطع صوتية لها بلا أي مصداقية، لافتا إلى أن "دعاء" في ورطة، وتظن أن الخروج منها ببث فيديوهات تقوم فيها بتشويه عدد من الأشخاص.

وأضاف: "تحدثت عن راتبي، وأنا أقول إن كلام إعلام إسطنبول لا يؤثر فيا، وكل ده لا يعنيني، لأنني أمام مجموعة من الكذبة"، ونمرة محمد علي فشلت، فقرر إعلام الإخوان أن يأتي بدعاء خليفة لتقوم بنمرة أخرى.

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هشام عبدالله محمد الباز بوابة الفجر الفجر

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