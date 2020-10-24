شاهد إطلالة ميس حمدان على الريد كاربت مع بوسي شلبي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:17 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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انطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو مع الفنانة ميس حمدان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

واستعرضت ميس حمدان، خلال الفيديو اطلالتها المتميزة من الفستان الأسود، وشعر على شكل ديل حصان.

وأجرت بوسي شلبي، حوارًا مع ميس حمدان، يذاع قريبًا على قناة المحور الفضائية.

ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.

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#المحور

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