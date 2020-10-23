كنيسة القديسة تريزا بالمحلة الكبرى تحتفل بصلاة المسبحة الوردية

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اجتمعت رعية القديسة تريزا بالمحلة الكبرى، لصلاة المسبحة الوردية، تحت رعاية الأب جرجس أرمانيوس، راعي الكنيسة، وبمعاونة الشماس أسامة أنيس. تلا الصلاة اجتماع نادي الأُسر والشباب، في جو من الفرح.



وصباح الجمعة، أُقيم القداس الإلهي بحضور العديد من أفراد الرعية والراهبات، وبرعاية الأب جرجس أرمانيوس، راعي الكنيسة.



وألقى الشماس أسامة العظة، وكانت عن المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية: "كلمة الله تخلق، وتحرر، وترسل"، مُستشهدًا بقصة الخلق، وبتحرر زكا في دعوته، وببولس الرسول، وأيضًا بإنجيل اليوم، لوقا ١٠.



واختُتم القداس الإلهي بالبركة، وطلب الأب جرجس من الرعية الصلاة لأجل الكنيسة والحضور.