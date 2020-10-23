كنيسة القديسة تريزا بالمحلة الكبرى تحتفل بصلاة المسبحة الوردية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
اجتمعت رعية القديسة تريزا بالمحلة الكبرى، لصلاة المسبحة الوردية، تحت رعاية الأب جرجس أرمانيوس، راعي الكنيسة، وبمعاونة الشماس أسامة أنيس. تلا الصلاة اجتماع نادي الأُسر والشباب، في جو من الفرح.

وصباح الجمعة، أُقيم القداس الإلهي بحضور العديد من أفراد الرعية والراهبات، وبرعاية الأب جرجس أرمانيوس، راعي الكنيسة.

وألقى الشماس أسامة العظة، وكانت عن المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية: "كلمة الله تخلق، وتحرر، وترسل"، مُستشهدًا بقصة الخلق، وبتحرر زكا في دعوته، وببولس الرسول، وأيضًا بإنجيل اليوم، لوقا ١٠.

واختُتم القداس الإلهي بالبركة، وطلب الأب جرجس من الرعية الصلاة لأجل الكنيسة والحضور.

أخبار تهمك

منة شلبي تخطف الأنظار على الريد كارت في افتتاح مهرجان الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ يوم

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

نجمي الأهلي يقتربان من الرحيل ضمن صفقة بيكهام

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يومين

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يوم

الشحات يزاحم نجم الزمالك في ترتيب الهدافين بعد هدفه أمام الوداد

منذ ساعة الا ربع

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ 40 دقيقة

بلاغ ضد مرتضي منصور وابنته أميرة لتزويرهما ٦٠٠ توكيل قضائي

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يومين

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ ربع ساعة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:36 م

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

05:07 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»