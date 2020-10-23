8 ألقاب و4 إخفاقات.. ماذا يفعل الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ (تقرير)

حسم فريق الأهلي تأهله رسميًا إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تخطي عقبة فريق الوداد المغربي بالفوز عليه بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





حملت ثلاثية الأهلي في شباك الوداد المغربي توقيع كل من، مروان محسن، وحسين الشحات، وياسر إبراهيم في الدقائق 5، 26، 59، وجاء هدف الوداد المغربي الوحيد عن طريق اللاعب زهير المترجي بالدقيقة 82 من زمن اللقاء.





وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي في الدار البيضاء، انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة، ليتأهل الفريق الأهلاوي إلى النهائي القاري متفوقا بنتيجة 5 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.





وتأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة عشر في تاريخه، حيث سبق للفريق الأحمر الوصول للنهائي القاري 12 مرة سابقة، حقق اللقب 8 مرات ويعد أكثر الأندية تتويجا بلقب البطولة الإفريقية، بينما فشل في التتويج باللقب الإفريقي 4 مرات فقط.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مشاركات الأهلي في نهائيات دوري أبطال إفريقيا:-





- 1982: تقابل الأهلي مع أشانتي كوتوكو وفاز ذهابا 3-0 وحسم التعادل 1-1 لقاء الإياب وحصد المارد الأحمر أول ألقابه بالبطولة القارية.





- 1983: تكرر اللقاء بين الأهلي وأشانتي كوتوكو في النهائي وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، وفاز بطل غانا بهدف دون رد وتوج بلقب البطولة.





- 1987: واجه الأهلي فريق الهلال السوداني في النهائي الإفريقي، وتعادل الفريقين سلبيا في لقاء الذهاب، وفاز المارد الأحمر 2-0 في لقاء الإياب وتوج بثاني ألقابه بالبطولة القارية.





- 2001: تفوق الأهلي على ماميلودي صنداونز بنتيجة 4 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب وتوج المارد الأحمر بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه.





- 2005: تقابل الأهلي مع النجم الساحلي التونسي وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، وفاز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة في الإياب وحصد لقبه الرابع بالبطولة الإفريقية.





- 2006: توج الأهلي بلقب البطولة الإفريقية بعدما تفوق على الصفاقسي التونسي في النهائي الإفريقي بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.





- 2007: فشل الأهلي في الاحتفاظ بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما خسر أمام النجم الساحلي بنتيجة 3-1 في نهائي البطولة.





- 2008: حصد الأهلي لقب البطولة للمرة السادسة في تاريخه بعدما تغلب على القطن الكاميروني 2-0 في ذهاب نهائي البطولة، وتعادل الفريقين 2-2 في مباراة الإياب.





- 2012: واجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتعادل الفريقين في الذهاب 1-1، وفاز الفريق الأهلاوي في الإياب 2-1 وتوج بلقبه السابع بالبطولة.





- 2013: حافظ الأهلي على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تفوق على أورلاندو بيراتيس 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنهائي البطولة القارية ليحصد الفريق الأحمر لقبه الثامن بالبطولة.





- 2017: تقابل الأهلي مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتعادل الفريقين 1-1 ايابا، بينما تفوق الفريق المغربي في مباراة الإياب بهدف دون رد، ليخسر الفريق الأهلاوي لقب البطولة.





- 2018: فشل الأهلي مجددا في حصد لقب بطولة دوري الأبطال لصالح فريق الترجي التونسي، حيث فاز الفريق الأهلاوي 3-1 ذهابا، وسقط بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب.



