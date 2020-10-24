بوسي شلبي تجري لقاء مع بسمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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انطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة مع الفنانة بسمة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت مقطع فيديو أثناء إجراءها حوارًا تليفزيونيًا معها يذاع قريبًا على قناة المحور الفضائية.

ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.


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