الدقيقة 65.. الأهلي يصعق الوداد البيضاوي بالثلاثة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
لا يزال النادي الأهلي مقتدما بثلاثة أهداف على نظيره الوداد المغربي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي، بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية الأهلي كلا من مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم في الدقائق 7، 26، 59.

ويتقدم الأهلي حاليا على الوداد المغربي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة علما بأن مباراة الذهاب في المغرب حسمها المارد الأحمر بثناثئية نظيفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا الوداد ضد الأهلي الوداد الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يومين

نجمي الأهلي يقتربان من الرحيل ضمن صفقة بيكهام

منذ ساعة

منة شلبي تخطف الأنظار على الريد كارت في افتتاح مهرجان الجونة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بلاغ ضد مرتضي منصور وابنته أميرة لتزويرهما ٦٠٠ توكيل قضائي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ياسر إبراهيم يسجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى الوداد

منذ 37 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ يومين

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 19 ساعة

3 مرشحون لخلافة سمير كمونة في جمهورية شبين

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 23 ساعة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

مرور ٣٠ دقيقة من الشوط الأول.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام الوداد بهدف "أفشة"

"كاف" يعلن حكم مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي الأبطال

سلبية مسحة فريق الأهلي قبل موقعة الوداد المغربي

عاجل.. علي معلول يغيب عن الأهلي أمام الوداد

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد في دوري أبطال أفريقيا

بعد مرور15 دقيقة.. الأهلي يتقدم على الوداد المغربي بهدف مروان محسن

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:06 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

05:07 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

07:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»