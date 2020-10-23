الدقيقة 65.. الأهلي يصعق الوداد البيضاوي بالثلاثة

لا يزال النادي الأهلي مقتدما بثلاثة أهداف على نظيره الوداد المغربي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي، بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وسجل ثلاثية الأهلي كلا من مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم في الدقائق 7، 26، 59.





ويتقدم الأهلي حاليا على الوداد المغربي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة علما بأن مباراة الذهاب في المغرب حسمها المارد الأحمر بثناثئية نظيفة.