البنك الأهلي يواجه المعادي استعدادا للموسم الجديد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:25 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أولى تجاربه الودية في الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل، أمام فريق المعادي، على ملعب الشرطة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد .

ويسعى محمد يوسف، المدير الفني للبنك الأهلي، إلي التعرف على جميع لاعبي الفريق من خلال هذه المباراة، بحيث امكانية استعداداتهم للمشاركة في المباريات الرسمية وتجهيزهم بدنياً للفترة القادمة، وحسم قائمة البنك الأولى.

كما يسعى علي صقر، المدير الفني للمعادي، لإشراك جميع اللاعبين بالإضافة إلى بعض العناصر الشابة بحيث امكانية استعداداتهم للمشاركة في المباريات الرسمية وتجهيزهم بدنياً للفترة القادمة.

يذكر إن الفريقين واجهان كلاهما البعض العديد من المرات، بدءا فى موسم 2014-2015، حيث فاز البنك الأهلي ذهابا وايابا بهدف دون مقابل، وفى موسم 2018-2019، تعادل الفريقين فى الدور الأول بهدف لكلا منهما على ملعب البنك، وفاز المعادي على ملعبه فى الدور الثاني بهدفين مقابل هدف.

وفى مسابقة كأس مصر 2020، فاز البنك الأهلي على المعادي بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس مصر فى نسختها الجارية، وسجل رباعية البنك كلا من عمرو عزت وإسلام صلاح (سولاري) ومحمد مصطفي (ميدو) وحمادة جلال فيما سجل هدف المعادي اللاعب محمد جيبالي.

وأنهى البنك الأهلي موسمه متصدرا للمجموعة الأولي برصيد 44 نقطة ليصعد للمرة الأولى للدورى العام فى تاريخه، بينما انهى المعادي موسمه بالمركز السابع برصيد 35 نقطة بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

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