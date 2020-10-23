نجمي الأهلي يقتربان من الرحيل ضمن صفقة بيكهام

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تخطط إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

الأهلي يقترب من حسم صفقة بيكهام

وافقت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، بعد التشاور مع السويسري رنيه فايلر على استعادة أحمد رمضان بيكهام، في الميركاتو الصيفي المقبل، لاسيما بعد فشل مفاوضات ضم أسامة جلال مساك إنبي.

من جانبه طلبت إدارة وادي دجلة، التعاقد مع ثنائي الأهلي، محمد فخري وعربي بدر، ضمن صفقة إنتقال أحمد رمضان بيكهام، إلى القلعة الحمراء.

ويحظى بيكهام بثقة عددًا كبيرًا من مسؤولي الأهلي، لاسيما وأن مدافع وادي دجلة  يُجيد اللعب فى أكثر من مكان منهم المساك والمدافع الأيمن والوسط المدافع.

الجدير بالذكر أن الأهلي يملك الأولوية فى ضم بيكهام رغم انتقاله لدجلة بشكل نهائي وذلك ضمن صفقة شراء محمد محمود، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، وتم اعتبارها قيمة شرائه.

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