نقابة الأطباء تكشف عن إجراءاتها لدعم أسر ضحايا كورونا

Advertisements

قال أسامة عبد الحي، أمين نقابة الأطباء، إن النقابة تسعى بالتنسيق مع الدولة ومجلس الوزراء لصرف معاش استثنائي خاصة لشباب الأطباء الذين راحوا ضحية فيروس كورونا خاصة أن معاشهم أقل من 1000 جنيه.



وأضاف "عبد الحي" في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة: "تم صرف 100 ألف جنيه لأسر ضحايا كورونا، ويتم الآن الاتفاق مع الجهات المعنية على إعفاء أبنائهم من الرسوم في المدارس والجامعات تقديرًا لتضحياتهم".



وتابع "نتوقع أن الدولة لن تتأخر في صرف معاش استثنائي من صندوق الكوارث والأزمات خاصة لشباب الأطباء"، مشيرًا إلى أن النقابة تستعد لإطلاق منصة الكترونية خلال شهر تقوم على تقديم دورات تدريبة للأطباء وأفراد الطاقم الطبي على كيفية استعمال وسائل الحماية.



واستطرد "سيتم أيضًا إطلاق مبادرة ادعم أطباء مصر سواء دعم معنوي أو مادي لتوفير المستلزمات خاصة في القرى والمحافظات البعيدة"، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة في ظل حالة التراخي عند بعض المواطنين وانطلاق الموجة الثانية في أغلب الدور الأوروبية.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 108 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98624 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 177 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 106060 حالة من ضمنهم 98624 حالة تم شفاؤها، و6166 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

