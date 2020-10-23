بعد مرور15 دقيقة.. الأهلي يتقدم على الوداد المغربي بهدف مروان محسن

تقدم الأهلي على الوداد المغربي حاليا بهدف دون مقابل في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





الوداد بدأ المباراة بشكل قوي حيث سدد المهاجم كاسونجو كازادي كرة قوية في الدقيقة الأولى مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي.









في الدقيقة 4 مرر عمرو السولية كرة رائعة إلى مروان محسن الغير متسلل ليضعها الأخير داخل الشباك معلنا الهدف الأول للأهلي، لكن حكم المباراة فيكتور جوميز لم يعتمد الهدف إلا بعد اللجوء إلى تنقية الفيديو المساعد "الفار".





ولا يزال الأهلي متقدما على الوداد المغربي بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة بهدف دون رد.



