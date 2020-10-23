خالد الصاوي في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي_ تصوير: عبد الحافظ حمدي
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حرص الفنان خالد الصاوي على حضور، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والذي يحرص على حضوره عدد كبير من الفنانين.

وظهر "الصاوي" ببدلة سوداء، وببيون أسود، حيث كان بإطلالة متألقة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2020.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

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