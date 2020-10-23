"ببيون سوداء"..تامر حبيب على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي

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حضر الفنان تامر حبيب، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والذي حضر على حضوره عدد كبير من النجوم.



وارتدى تامر حبيب، بدلة سوداء وبيبيون سوداء،وذلك على السجادة الحمراء.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.