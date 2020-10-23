"بالأسود المحتشم"..ميس حمدان في مهرجان الجونة السينمائي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي_ تصوير: عبد الحافظ حمدي
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ظهرت ميس حمدان في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة متألق جذبت الجميع إليها.

وارتدت ميس حمدان، فستان أسود، متألق ومحتشم حيث ظهر بأكمام وطويل ولا يظهر أي شئ من ملامح جسدها واعتدمت على تسريحة الشعر الملموم.

وينتظر الجمهور مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

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