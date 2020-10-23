"بفستان كب والكمامة"..بشرى تشعل مهرجان الجونة السينمائي (صور)

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي_ تصوير: عبد الحافظ حمدي
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حضرت الفنانة بشرى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت بإطلالة متألقة كالعادة.

واعتمدت بشرى في ملابسها على اللون الأخضر الفاتح، وهو فستان كب مـتألق، وبه أكمام من نفس فصيلة الفستان، وظهرت أيضا بشعر ملموم وارتدت الكمامة طبقا للإجرائات الإحترازية.

وينتظر الجمهور مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.
"بفستان كب والكمامة"..بشرى تشعل مهرجان الجونة السينمائي (صور)
"بفستان كب والكمامة"..بشرى تشعل مهرجان الجونة السينمائي (صور)
"بفستان كب والكمامة"..بشرى تشعل مهرجان الجونة السينمائي (صور)
"بفستان كب والكمامة"..بشرى تشعل مهرجان الجونة السينمائي (صور)
"بفستان كب والكمامة"..بشرى تشعل مهرجان الجونة السينمائي (صور)
"بفستان كب والكمامة"..بشرى تشعل مهرجان الجونة السينمائي (صور)

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مهرجان الجونه السينمائي مهرجان الجونه مهرجان الجون الفنانه رانيا يوسف

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