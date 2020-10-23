مسحة أخيرة لبيراميدز في الرباط استعدادا لنهائي الكونفدرالية





يجري جميع أعضاء بعثة فريق نادي بيراميدز في المغرب، مسحة أخيرة مساء اليوم، الجمعة، في مدينة الرباط، للكشف المبكر عن فيروس كورونا، طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.





وتقرر أنه بمجرد وصول البعثة لمدينة الرباط العاصمة مساء اليوم، ستجري المسحة في فندق الإقامة، وفقا للبروتوكول الطبي للكاف، استعدادا للنهائي القاري.





وأنهت البعثة معسكرها في الدار البيضاء اليوم، وتغادر بعد قليل لمدينة الرباط العاصمة، لخوض نهائي الكونفدرالية المحدد له يوم الأحد المقبل أمام نهضة بركان بملعب مولاي عبد الله.



