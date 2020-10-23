البورصات الأوروبية تقلص الخسائر الأسبوعية بالختام

قلصت البورصات الأوروبية خسائرها الأسبوعية بعد أن ارتفعت بنهاية تعاملات اليوم الجمعة لتصعد أسهم البنوك بنحو 2.5 بالمائة.





وتفاءل المستثمرون بإمكانية التوصل لصفقة تحفيز في الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.





وأعلن بنك "باركليز" تراجع إيراداته الفصلية بنحو 6 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، لكن تجاوزت الأرباح توقعات المحللين.





وفي بيانات اقتصادية، انكمش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري تزامناً مع الموجة الثانية لوباء كورونا.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.6 بالمائة إلى مستوى 362.5 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 1.4بالمائة.





وصعد "فوتسي" البريطاني بنحو 1.3 بالمائة إلى 5860 نقطة، في حين سجل خسائر أسبوعية بلغت 1 بالمائة.





كما زاد "داكس" الألماني بنسبة 0.8 بالمائة إلى 12645 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بأكثر من 2 بالمائة.





وصعد المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 1.2 بالمائة مسجلاً 4909 نقطة، بينما تراجع بأكثر من 0.5 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.





وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة عند 1.1842 دولار.