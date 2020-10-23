خالد الغندور يعتذر لجماهير الرجاء المغربي.. تعرف على التفاصيل

خاطب الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، جماهير الرجاء المغربي بعد تأجيل مباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا ليوم 1 نوفمبر.









وكتب القائد التاريخي لنادي الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الشعب المغربي المحترم و جمهور الرجاء العظيم، نحن نقدر حبكم لناديكم و دفاعكم عنه، ومن هنا اعتذر لأي شخص فهم دفاعي عن الزمالك كنوع من التقليل أو الهجوم على الرجاء المغربي، نحن نتنافس في كرة القدم فقط، ويبقي الحب والاحترام بيننا، وربنا يشفي جميع المصابين".





يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى 1 نوفمبر القادم، بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا، بعد أن كان من المقرر إقامة مباراة العودة بين الفريقين بالقاهرة غدا السبت.







