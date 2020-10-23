خالد الغندور يعتذر لجماهير الرجاء المغربي.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
خاطب الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، جماهير الرجاء المغربي بعد تأجيل مباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا ليوم 1 نوفمبر. 


وكتب القائد التاريخي لنادي الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الشعب المغربي المحترم و جمهور الرجاء العظيم، نحن نقدر حبكم لناديكم و دفاعكم عنه، ومن هنا اعتذر لأي شخص فهم دفاعي عن الزمالك كنوع من التقليل أو الهجوم على الرجاء المغربي، نحن نتنافس في كرة القدم فقط، ويبقي الحب والاحترام بيننا، وربنا يشفي جميع المصابين".

يذكر أن  الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى 1 نوفمبر القادم، بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا، بعد أن كان من المقرر إقامة مباراة العودة بين الفريقين بالقاهرة غدا السبت.


وحقق الزمالك فوز صعب على الرجاء في لقاء الذهاب بنتيجة هدف دون رد، سجله المغربي أشرف بنشرقي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا تاجيل مباراة الغندور الرجاء أبي

أخبار تهمك

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

الزمالك يتخذ قرارًا عاجلًا بعد تأجيل مباراته أمام الرجاء البيضاوي

منذ نصف ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يحدد مهاجم الأهلي أمام الوداد في إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

منذ 39 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يوم

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي مجانًا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

منذ حوالي 11 ساعة

المصري يضع شروطه للموافقة على رحيل محمود وادي إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعة و نصف

بديل أجايي صداع في رأس موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 9 ساعات

بلاغ ضد مرتضي منصور وابنته أميرة لتزويرهما ٦٠٠ توكيل قضائي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

تقارير مغربية.. كاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء

ميدو: كاف يتجه لتأجيل مباراة الأهلي والوداد بسبب الزمالك

خاص.. موقف الدوري المصري حال تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي الجديد

عاجل - تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

عاجل - موسيماني يحدد مهاجم الأهلي أمام الوداد في إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

06:00 م

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

الزمالك يتخذ قرارًا عاجلًا بعد تأجيل مباراته أمام الرجاء البيضاوي

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»