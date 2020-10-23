بفستان جرئ..رانيا يوسف تفاجئ جمهورها في مهرجان الجونة السينمائي

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ظهرت الفنانة رانيا يوسف في مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة جريئة ومتألقة كالعادة ونشرت قناة "on" أول ظهور لها عبر حسابهم على موقع التواصل الاجتماعي.



وظهرت "يوسف" في الصور بفستان جرئ،طويل ومفتوح من فوق الركبة، وكاب حيث يظهر ملامح جسدها وحمل اللون الكشمير الفاتح وذلك أثناء حضورها على السجادة الحمراء.



يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تثير الجدل دائما بإطلالاتها المتألقة والتي تثير جدل الجمهور، وينتظر الجمهور دائما إطلالتها ليشاهدو كيف ستفاجئ رانيا يوسف جمهورها.