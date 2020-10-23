عاجل - موسيماني يحدد مهاجم الأهلي أمام الوداد في إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا





استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على مهاجم الأحمر أمام الوداد البيضاوي المغربي، في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام الوداد البيضاوي المغربي





حجز مروان محسن مهاجم النادي الأهلي مكانه في تشكيلة فريقه، بعد أن استقر موسيماني على الدفع به في مواجهة الوداد المغربي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.





ويرى موسيماني أن مروان محسن ينفذ تعليمات الجهاز الفني بدقة كما أن درجة استيعابه لمتطلبات مركزه التي تم تكليفه بها عالية للغاية، وهو ما يدعم موقفه لقيادة هجوم الأهلي.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الإياب بين الأهلي والوداد البيضاوي، مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر في التاسعة مساء، باستاد القاهرة.





الجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز خارج الديار في مباراة ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام الوداد البيضاوي المغربي، بهدفين نظيفين سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول.



